Piden donaciones de sangre de emergencia por escasez en San Diego

San Diego (NOTICIAS YA).- La Cruz Roja en San Diego emitió un llamado de emergencia para solicitar donaciones de sangre debido a un seria escasez durante este invierno.

La organización informó que las fechas de vacaciones de muchos donantes de sangre regulares, ha provocado que entre noviembre y diciembre se hayan registrado 37 mil donaciones menos de las necesitadas.

El clima también ha impactado en las donaciones: casi 100 recolecciones de sangre se vieron obligadas a cancelar en diciembre, resultando en más de 3 mil 100 donaciones que no pudieron concretarse.

El Director de Reclutamiento de donantes, Jay Winkenbach, mencionó que la sangre y donaciones de plaquetas se están distribuyendo en los hospitales más rápido de lo que están entrando.

La Cruz Roja dio a conocer los centros de donaciones de sangre que estarán habilitando durante las próximas semanas e invitó a la comunidad a acercarse para ayudar con su donación.

Chula Vista

1/5/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Vons, 2250 Otay Lakes

1/10/2017: 8 a.m. – 3 p.m., Border Patrol San Diego Sector, 2411 Boswell Road

1/12/2017: 8 a.m. – 2 p.m., Bayfront Charter High School, 830 Bay Blvd

1/13/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Chula Vista Learning Community Charter, 590 K St

1/18/2017: 9 a.m. – 3 p.m., High Tech High, 1945 Discovery Falls Drive

El Cajón

1/5/2017: 10 a.m. – 4 p.m., East County Transitional Living Center, 1527 E Main Street

1/16/2017: 1 p.m. – 7 p.m., El Cajon Heartland Masonic, 695 Ballantyne Street

Encinitas

1/8/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Best Buy, 1046 N. El Camino Real

Escondido

1/4/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Escondido Police Department, 1163 N. Centre City Parkway

1/9/2017: 1 p.m. – 7 p.m., Escondido East Valley Community Center, 2245 East Valley Parkway

1/10/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Toyota of Escondido, 231 Lincoln Parkway

Fallbrook

1/17/2017: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Fallbrook Library, 124 South Mission Rd

La Jolla

1/6/2017: 9 a.m. – 3 p.m., UC Thorton Hospital, 9300 Campus Point Drive

1/9/2017: 10 a.m. – 4 p.m., University California San Diego Library Walk, 9500 Gilman Drive

1/11/2017: 8 a.m. – 7 p.m., University California San Diego RIMAC Arena, 9500 Gilman Drive

1/17/2017: 10 a.m. – 4 p.m., University California San Diego, 9500 Gilman Drive

Oceanside

1/7/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Wal-Mart, 705 College Blvd

1/11/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Oceanside Police Department, 3855 Mission Ave

1/15/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Wal-Mart, 705 College Blvd

Poway

1/18/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Poway Branch Library, 13137 Poway Rd

Ramona

1/8/2017: 7:30 a.m. – 1:30 p.m., Immaculate Heart of Mary Church, 426 6th Street

San Diego

1/4/2017: 9 a.m. – 3 p.m., ICE ERO, 880 Front Street

1/5/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., VA Healthcare Building 27, 3350 La Jolla Village Drive

1/6/2017: 12 p.m. – 6 p.m., AVA Pacific Beach, 3883 Ingraham St

1/10/2017: 10 a.m. – 4 p.m., San Diego Police Department, 1401 Broadway Street

1/17/2017: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Hoover High School, 4474 El Cajon Blvd

San Diego State University

1/18/2017: 9 a.m. – 8 p.m., San Diego State University Aztec Walk, 5500 Campanile Dr

San Marcos

1/17/2017: 12 p.m. – 6 p.m., University of St Augustine for Health Sciences, 700 Windy Point

San Ysidro

1/22/2017: 8 a.m. – 2 p.m., Our Lady of Mt Carmel, 2020 Alaquinas drive

Spring Valley

1/8/2017: 8 a.m. – 2 p.m., New Life Baptist Church, 9255 Lamar Street