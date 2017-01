Se libera de su jefe que le pagaba menos por ser “ilegal”

8:31 am

(NOTICIAS YA).- La trata de personas es un problema que se da entre la población de manera común, incluso ya es considerada como la esclavitud moderna.

María, residente de El Paso, Texas ha vivido en carne propia lo que es ser explotada y humillada al querer salir adelante en Estados Unidos. En su caso, al tratar de trabajar en un restaurante local.

“Ella me recomendó con pues es prima de ella, pues ella había quedado conmigo de que me iba a dar un sueldo de 150 por semana”.

Los abusos para María comenzaron cuando sus jefes en ese entonces se percataron de su estatus migratorio. “Y como a los días me dijo ella que me quería pagar menos porque ella se enteró que yo no tenía papeles”.

Con el paso del tiempo, los abusos se convirtieron incluso en amenazas. “Empezó a decirme que yo no tenía papeles. Que yo ese trabajo lo tenía que tener porque nadie más me iba agarrar”. Los abusos terminaron hasta que deicidio buscar ayuda.

A través de falsas promesas de empleo y una vida mejor, se pueden explotar a las víctimas de manera sexual, laboral y mental. Problema que cada vez es más común en la frontera.

“Por la cercanía que tenemos con Ciudad Juárez, con Nuevo México, con las colonias. El fraude salarial es muy común, las amenazas, las represalias,” Lidia Cruz, encargada del comité de justicia laboral.

Para combatir este problema existen varias organizaciones que brindan su apoyo uniendo esfuerzos en este mes internacional en contra de la trata de personas y la esclavitud. “Es un problema muy serio verdad, que tal vez no nos demos cuenta nosotros que hay víctimas a nuestros alrededores y podríamos nosotros como ciudadanos hacer algo al respecto,” Leticia Zamarripa, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La campaña “Azul”, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pide de su apoyo para reportar cualquier caso de trata o tráfico de personas. Lo que puede hacer es comunicarse al número 1-866-347-2423.