VIDEO: El técnico de Chivas le pide calma a Jorge Vergara

Guadalajara, México. (ICITUS). La presión ha ido creciendo en Chivas de acuerdo a como avanzan los torneos, eso lo sabe a la perfección Matías Almeyda, técnico del Rebaño, quien sabe que la única posibilidad de redimir su trabajo es con un título; sin embargo, desea que la presión no venga desde el interior y que el dueño se la pase diciendo en cada inicio de certamen que ahora sí levantarán el trofeo de Liga.

“Jorge (Vergara) puede decir todos los días que quiere ser Campeón, yo le tengo que decir la realidad, se la digo a él, a ustedes y a le gente. Como dueño que saca de su bolsillo, obvio que va a estar diciendo que quiere ganar la copa de leche, la copa de oro, es entendible, pero también sabe que hay un proceso, por eso me da la continuidad, por eso me ha hecho cinco años de contrato”, indicó.

“No puedo estar pendiente de decir que estoy loco si no salgo Campeón no sirve de nada… No, no, hay algo más profundo que voy a dejar en Chivas. Siempre acepto que todos los equipos piden campeonatos, más los equipos grandes, nosotros entrenamos para eso, deseo con toda el alma que llegue otro título y poder disfrutar con la gente. Hoy todos estamos hablando de Campeón, pero para eso hay que entrar a una Liguilla y todavía ni arrancó el torneo, no está dentro de mi ser ilusionarme con algo que no es real por ahora”, añadió.

Por otra parte, aclaró que Omar Bravo se presentó en las instalaciones de Chivas al no continuar su vínculo en el balompié estadounidense, aunque eso sí, el timonel dejó en claro que el legendario goleador no entra en los planes del equipo.

“Estaba resuelto hace seis meses, cuando le di chance de jugar el último partido de Copa y levantar el trofeo, tengo una excelente relación con él, soy de los que piensa que debe hacer su partido de despedida. Hoy contractualmente no hubo la posibilidad de que siguiera en Estados Unidos, tuvo que presentarse acá y el club está decidiendo qué va a hacer a nivel contractual, ya que a nivel deportivo es claro que desde hace un rato se había terminado”, sentenció.

Icitus Staff