Violencia doméstica pudo ser causa de balacera en Las Vegas

Las Vegas, NV. (NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó sobre una balacera suscitada este jueves alrededor de las 9:30 de la mañana en la cuadra 4500 de Macher Way, en el cual una persona resultó herida de bala, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital local; mientras que los oficiales realizaron la detención de varios sospechosos.

De acuerdo con testigos, una mujer le disparó al padre de uno de sus hijos, presuntamente habían sostenido una fuerte discusión durante la noche previa.

Las autoridades permanecieron en la zona por varias horas con la intención de investigar adecuadamente los detalles de este incidente. Por su parte, una persona allegada a la mujer implicada comentó a Noticias Univision Nevada la razón que pudo provocar las detonaciones de arma de fuego.

“Escuche un disparo pero al momento no estaba muy segura si era o no un balazo, luego fui a la tienda Seven Eleven y mientras estaba ahí la mire y le dije ‘¿enserio?’ y dijo ‘si, lo sé’. En el cumpleaños de mi hijo en octubre ella estaba en mi casa y tenía un bebé en el pecho, solo espero que sus hijos vayan a estar bien”, aseveró la testigo.

Aún se desconoce si el hombre afectado presentará cargos contra la mujer, sin embargo, trascendió que las autoridades arrestaron a otras dos personas presuntamente relacionadas con este incidente.