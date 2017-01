Proponen iniciativa para restringir el acceso a baños públicos

(NOTICIAS YA).- Genera reacciones, la propuesta de ley que obligaría a personas transexuales en Texas a usar baños públicos según corresponda su sexo de nacimiento. Esto significa que las personas transgénero no podrán usar el baño de su elección.

Después de meses de controversia, los republicanos en Texas anuncian la propuesta del senado número seis.

En conferencia de prensa el teniente gobernador de Texas, Dan Patrick dijo, “es lo correcto que debemos hacer. Yo lo sé, los tejanos lo saben y todo esto lo hacemos para proteger a nuestros niños. La gente de Texas nos eligió para que defendamos el sentido común. Para que defendamos la decencia común y la seguridad pública.”

Al parecer la medida quedaría excepta de ser aplicada en los centros de convenciones, estadios deportivos y otros edificios que sean propiedad del gobierno, pero que sean rentados por entidades privadas.

Este debate mantiene a muchos sorprendidos, tal es el caso de China, un hombre que empezó a trascender desde 1999.

“Muy mal y la verdad es que tenemos el mismo derecho de usar el baño que nosotras estamos acostumbradas. Yo nunca he escuchado que ha habido problemas y nunca he tenido un problema usando el baño que yo uso, por eso ahorita me siento muy mal como no tengo los mismos derechos como las otras personas”.

Ella asegura que esto no ha sido fácil pero que con la ayuda de sus seres queridos y amigos ha salido adelante. Sin embargo, sabe que si esta ley se aprueba, los ataques de odio y racismo serán aún más fuertes, “tengo hombres que me acosan sexualmente, siempre por social media en Facebook, en la calle, en la barra me dicen “ay que tienes ahí” todo eso va a haber más problemas”.

Pero ella no pierde la esperanza, sabe que es una ley que puede perjudicar a muchos pero en caso de que no sea aprobada, dice que esto le traerá una enorme satisfacción.

Existen grupos de ayuda en nuestra comunidad donde cualquier persona que este enfrentando discriminación, odio o ha sido víctima de los respectivos puede atender a uno de estos grupos. Un ejemplo es “Borderland Rainbow Center” quien ayuda por medio de Facebook.

Quien también está en contra de la propuesta es el senador de Texas, José Rodríguez quien a través de un comunicado de prensa, el legislador dijo que la intención de este proyecto de ley es clara: “discriminar a las personas transgénero. “La discriminación de cualquier tipo es anti- estética a los valores de Texas de igualdad para todas las personas. Cualquier legislación que ataque a las personas transgénero – especialmente a los niños más vulnerables- no sólo es moralmente incorrecta, sino que, (como hemos visto en estados como Carolina del Norte), perjudicará la economía y la reputación de Texas en todo el mundo”.

Y precisamente la ley de Carolina del Norte, generó gran controversia el año pasado y a pesar de esto Texas, Virginia y Kentucky luchan por crear restricciones similares.