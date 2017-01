¿Qué pasa con los desamparados con estas temperaturas invernales?

Quienes no tienen hogar y habitan las calles tienen que soportar estas nevadas con temperaturas bajo cero aunque sean condiciones inhumanas.

A homeless man sits covered in snow early on March 25, 2013 in Washington, DC. A messy Monday is in store for millions along the East Coast, with winter weather advisories warning of a mixture of snow and rain for Washington, DC, Philadelphia, metropolitan New York and parts of northeast New Jersey. AFP PHOTO / Karen BLEIERKAREN BLEIER/AFP/Getty Images ORG XMIT: