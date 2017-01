VIDEO: Escalan las protestas en Juárez ante la alza en la gasolina

10:45 am

(NOTICIAS YA).- Juarenses toman las oficinas del Sistema de Administración Tributaria en protestan por el alza en la gasolina.

Un grupo de transportistas realizó una caravana por las principales calles de Ciudad Juárez hasta llegar a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria en donde miembros del frente de movimientos populares habían tomado las instalaciones y no permitían el paso de contribuyentes que acudían a pagar sus impuestos lo que provocó varios conatos de violencia.

Los manifestantes explicaron a las personas por qué decidieron tomar las oficinas de hacienda para que el gobierno federal deje de recibir los impuestos de los fronterizos. “Estamos invitando a la gente de que no pague, no le pague a hacienda ni un solo cinco, de que se detengan los pagos tanto aquí como en otras dependencias que no hagan ningún pago de impuestos yo creo esto le va a afectar mucho al gobierno federal.”

Aun así algunos de los contribuyentes decidieron apoyar la protesta pero también explicaron sus motivos para ingresar a las oficinas de hacienda y algunos sí pudieron entrar a hacer sus trámites, siempre y cuando no se tratara de pago de impuestos.

“No iba a pagar nada de impuestos únicamente iba a hacer un trámite que como hoy es mi último día y es el termino fatal legal entonces pues no lo voy a poder presentar por esta situación, comprendo perfectamente aquí a los protestantes yo también quisiera unirme a ellos pero pues hay labores que también a mí no me permiten estar en este lado.”

Después de varias horas de impedir el acceso a las oficinas, los manifestantes se retiraron pero aseguraron que el día de mañana continuaran con las protestas y que cada día irán tomando acciones más drásticas para protestar en contra del gobierno federal por el aumento al precio de los combustibles.

Pero estas no han sido las únicas protestas, la comunidad tomó la aduana en el cruce de Palomas, Chihuahua y Columbus, Nuevo México. Acudieron personas de diferentes sectores de la sociedad sin pertenecer a ninguna organización ni partido político.

Todos se unieron para tomar las instalaciones y desalojaron pacíficamente a los agentes y trabajadores de la aduana y permitieron el libre acceso a México a todo tipo de vehículos sin ningún tipo de revisión aduanal.

"Tenemos la aduana desde ayer, desde ayer dando el paso libre porque aquí es donde le duele al presidente, aquí vamos a seguir y aquí vamos a seguir hasta que baje la gasolina, él dice que no, nosotros decimos que sí, que baje la gasolina."

Este grupo ciudadano está dispuesto a permanecer en lucha hasta tener una respuesta favorable a su petición.