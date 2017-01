VIDEO: La cantera rugirá en Guadalajara

9:37 am

Ciudad de México. (ICITUS). En Pumas, los canteranos saben que las oportunidades no se pueden tirar a la basura, vaya si lo sabrá Alan Mendoza, quien tuvo que bregar en la división de ascenso con Necaxa antes de volver al primer equipo de universidad, y hoy no piensa desaprovechar tal oportunidad, y piensa empezar a demostrarlo desde el duelo ante Chivas, un rival que les tiene tomada la medida en Guadalajara.

Mendoza no la tuvo sencillo. Después de subir al primer equipo de Pumas, no ofreció la regularidad necesaria en sus actuaciones y en las pocas oportunidades que tuvo, por lo que tuvo que emigrar a Primera A, donde tuvo que sufrir con Necaxa, equipo con el cual logró adaptarse y tener actividad, tanto que Francisco Palencia solicitó su reincorporación con los felinos.

Hoy, Mendoza está de vuelta en su casa, compitiendo codo a codo con extranjeros y jugadores experimentados, y ante la salida de Luis Fuentes todo indica que él será el dueño de la lateral que ocupaba el hoy ex capitán puma.

Y el zaguero no piensa desaprovechar la oportunidad, ni cometer los errores que lo llevaron a salir de Pumas. Mendoza quiere tomar la oportunidad que le está dando Palencia para no soltarla y afianzarse como titular en una escuadra que tiene la misión en el arranque del Clausura 2017 de romper la maldición de no ganar en Guadalajara a Chivas desde hace 35 años.

Es la cantera felina que está dispuesta a rugir para demostrar que no pierden el tiempo con la sangre azul y oro.

Arturo Salgado Gudiño