VIDEO: Jugamos con base en la ilusión, dice Jémez

Ciudad de México. (ICITUS). El Cruz Azul inició el Clausura 2017 con un triunfo de 1-0 ante Necaxa, un resultado en el que el entrenador de La Máquina, Francisco Jémez, resaltó el esfuerzo y sacrificio realizado por sus pupilos para alcanzar la victoria y que da para ilusionar a su afición por el buen arranque de torneo.

“Este equipo está basado en la ilusión, pero no hemos ganado nada, por ahora pensamos en el partido de la semana siguiente ante Pumas. No podemos mirar más allá”, dijo Jémez, quien no obstante, admitió que la afición celeste está ilusionada.

“No podemos ponerte trabas a la ilusión de la gente; la gente ya estaba ilusionada antes de este partido, porque se ha presentado aquí y ha llenado el campo; eso es bueno porque se transmite y los jugadores lo sienten. Pero nosotros no vamos a prometer nada, vamos a seguir trabajando, vamos a hablar poco y a trabajar mucho“, dijo en entrenador español.

